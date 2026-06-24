الصين تتصدر العالم بحاسوب فائق يتفوق على نظيره الأمريكي في تصنيف توب 500

أصبح حاسوب فائق في الصين يتفوق على نظرائه في الولايات المتحدة باعتباره الأقوى في العالم، في أول مرة منذ عام 2017 يتصدر فيها حاسوب صيني قائمة يُنظر إليها أحيانا كمؤشر على القوة التكنولوجية للدول.

وتفوق الحاسوب "لاين شاين" في مدينة شنتشن الصينية على الحاسوب الأمريكي "إل كابيتان" الذي كان في المرتبة الأولى، وذلك في أحدث إصدار من تصنيف"توب 500" الذي أُعلن يوم الثلاثاء، وكانت هذه أول مشاركة للحاسوب الصيني في القائمة.

وقال العلماء القائمون على مشروع توب 500 إن الحاسوب "لاين شاين" في المركز الوطني الصيني للحوسبة الفائقة حقق أداء يبلغ 198ر2 إكسافلوب، أي أنه قادر على تنفيذ أكثر من 2 كوينتيليون عملية حسابية في الثانية.

وحل الحاسوب "إل كابيتان" التابع لمختبر لورنس ليفرمور الوطني الحكومي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في المركز الثاني، متقدما على حاسوبين أمريكيين آخرين في مختبرات وطنية في ولايتي تينيسي وإلينوي، فيما تراجع الحاسوب الألماني "جوبيتر" إلى المركز الخامس. وتعد هذه الأنظمة الخمسة الوحيدة المُثبتة علنا ضمن فئة الحواسيب الإكساسكيل في العالم.

ويختلف "لاين شاين" عن غيره من الحواسيب عالية الأداء كونه يعمل بالكامل باستخدام المعالجات التقليدية (وحدات المعالجة المركزية) بدلا من معالجات الرسوميات المستخدمة عادة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويعتمد على نحو 2ر42 ميجاوات من الكهرباء للتشغيل، وفقا لتقرير "توب 500".