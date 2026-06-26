القضاء العراقي يوجه بتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب على كل من يصنع أو يستخدم المسيرات

وجّه مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، المحاكم المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب على صانعي ومستخدمي وحائزي الطائرات المسيّرة.

وقال في بيان مقتضب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «وجّه المجلس المحاكم المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005، على كل من يصنع أو يستخدم أو حيازة الطائرات المسيّرة التي تستخدم لأغراض مخالفة للقانون».

ويأتي القرار في ظل مساعي السلطات العراقية لضبط الأجواء والمجال الجوي، والحد من استخدام الطائرات المسيرة في عمليات التهريب، أو التجسس، أو الهجمات غير القانونية التي تستهدف المنشآت الحيوية والأمنية في البلاد.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، استحداث مدرسة القوات الخاصة ميدان الخنادق التكتيكي لمواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن مدرسة القوات الخاصة استحدثت ميدان الخنادق التكتيكي لمقاومة الطائرات المسيّرة؛ استناداً إلى الدروس المستخلصة من الحروب المعاصرة التي أفرزت أنماطاً قتالية جديدة، لا سيما استخدام الطائرات المسيّرة والعمليات القتالية داخل الخنادق.