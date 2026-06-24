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• وكالة الأنباء السورية قالت إن الجلسة الأولى تشهد بدء إجراءات المحاكمة والاستماع إلى الشهود

بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، الأربعاء، أولى جلسات محاكمة وسيم الأسد، الذي يواجه تهما تتعلق بالاتجار بالمخدرات وارتكاب جرائم عدة خلال عهد النظام السوري السابق.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن المحكمة بدأت عقدت الجلسة الأولى المخصصة لمحاكمة وسيم الأسد، والتي تشمل أيضا الاستماع إلى الشهود.

وأضافت أن المتهم يواجه تهما تتعلق بتجارة المخدرات والتورط في عدة جرائم خلال فترة النظام السابق.

ووسيم الأسد (46 عاما) هو ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد، ويُعرف بأنه من أبرز المتهمين بالاتجار بمخدرات الكبتاغون وتهريبها لدول الجوار خلال عهد النظام السابق، كما يخضع لعقوبات أمريكية وأوروبية.

وأوقفته السلطات السورية في 21 يونيو 2025 ضمن حملات ملاحقة متهمين بارتكاب جرائم خلال عهد النظام السابق.

وفي السياق، نقلت "سانا" عن مدير الإعلام والاتصال في وزارة العدل براء عبد الرحمن قوله إن الخميس سيشهد عقد أولى جلسات محاكمة أحمد حسون، مفتي الجمهورية السابق.

وأوضح عبد الرحمن أن حسون يواجه تهما تتعلق بالتحريض، عبر الفتاوى، على قتل سوريين خلال الثورة الشعبية التي بدأت في العام 2011.

وشدد على أن الإجراءات القضائية بحق المتهمين تسير وفق اللوائح القانونية، بما يضمن تحقيق المساءلة وإنصاف الضحايا، انسجاما مع مبادئ سيادة القانون واستقلالية القضاء.

وتأتي هذه الجلسات ضمن مسار قضائي لملاحقة الانتهاكات المرتكبة خلال السنوات الماضية، في إطار جهود العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين، وفق الوكالة.

وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر 2024، سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من نظام عائلة الأسد.