عودة الأهالي بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من بلدتهم في جنوب لبنان

عاد أهالي بلدة عين عرب في جنوب لبنان اليوم الأربعاء إلى منازلهم بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منها وقيام وحدات من الجيش اللبناني بفتح الطريق .

وذكرت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن "أهالي بلدة عين عرب عادوا إلى منازلهم، بعد نزوحهم خلال فترة الحرب" مشيرةً إلى أن بلدة عين عرب "تقع ضمن الخط الاصفر والتي انسحب منها الجيش الإسرائيلي".

وأضافت أن "وحدات من الجيش اللبناني عملت أمس، على فتح طريق الماري – عين عرب، التي كانت مقطوعة بالسواتر الترابية التي أقامتها القوات المعادية، ما أعاد وصل البلدة بمحيطها وسهّل عودة الأهالي".

وأشارت إلى " احتمال دخول الجيش اللبناني اليوم إلى منطقة الوزاني في جنوب لبنان، في إطار استكمال انتشاره وفتح الطرق وتعزيز حضوره في المنطقة".

وسُجّل تحرك لآليات عسكرية إسرائيلية ليلاً في محيط بلدة كونين في الجنوب وإطلاق نار إسرائيلي في المنطقة.

وشنت إسرائيل حرباً على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق حزب الله صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عددا من البلدات في جنوب البلاد .

واستمرّت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان، بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في 16 أبريل الماضي وتمديده مرتين، وأُعلن مساء يوم السبت الماضي عن وقف لإطلاق نار جديد وافقت عليه إسرائيل.