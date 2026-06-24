حزب الخضر يرفضون إلزام جنود في الجيش الألماني بالخدمة في ليتوانيا

انتقدت الكتلة البرلمانية لحزب الخضر في البرلمان الألماني "بوندستاج" خطة وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اللجوء إلى إلزام جنود بالانضمام إلى لواء المدرعات الألماني في ليتوانيا عند الضرورة.

وقالت خبيرة شئون السياسة الأمنية في الكتلة البرلمانية للحزب، سارا ناني، في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية: "بحسب علمي، لم يتم إصدار أوامر بالمشاركة حتى في المهمة القتالية في أفغانستان إلا في حالات فردية.. نطالب بتقييم أسباب إحجام الجنود والضباط عن الالتحاق، بدلا من اللجوء إلى إلزامهم بشكل أعمى".

وأضافت ناني: "ينبغي للوزارة أن تسأل نفسها عما تفعله بصورة خاطئة"، موضحة أن شكاوى الجنود تتكرر باستمرار بشأن الرواتب والإعاشة والبيروقراطية، وأضافت: "لم تؤخذ هذه الشكاوى على محمل الجد حتى الآن. والآن يعبر الجنود عن موقفهم بالامتناع عن الالتحاق، وقد وقع الضرر بالفعل على صعيد الردع".

من جانبه، دعا مفوض شئون القوات المسلحة في البرلمان الألماني هينينج أوته إلى توفير "وضوح مبكر" للجنود بشأن أوضاعهم المستقبلية.

وقال أوته لـ"دويتشلاند": "لذلك يجب أن تقترن القرارات المتعلقة بالتكليفات الإلزامية بدرجة عالية من إمكانية التخطيط والرعاية والمكافأة المناسبة. ومن ينتظر من جنودنا هذا المستوى الخاص من الجاهزية، عليه في المقابل أن يوفر لهم ظروفا موثوقة وواضحة".

وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قد أكد خلال تفقده أول تدريب للواء الألماني في بلدة بابراده الليتوانية قرب الحدود مع بيلاروس أنه سيلجأ إلى إلزام جنود بالخدمة على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي "الناتو" إذا لم يتقدم عدد كاف من المتطوعين في بعض التخصصات.

ومن المقرر أن يصبح لواء المدرعات الألماني، الذي يضم 4800 جندي، جاهزا للعمل بشكل كامل بحلول نهاية عام 2027، وقد تعهدت الحكومة الألمانية بنشره ردا على ما تصفه بتزايد التهديد الروسي.

ويوجد حاليا نحو 1800 فرد من القوات المسلحة الألمانية في ليتوانيا. وبحسب وزير الدفاع، فإن جميعهم اختاروا حتى الآن الانتقال إلى المهمة الخارجية طواعية. لكنه أشار قبل زيارته، في تصريحات لقناة "إيه آر دي" التلفزيونية الألمانية، إلى احتمال حدوث نقص خصوصا في التخصصات الفنية واللوجستية ووحدات الدفاع ضد المخاطر النووية والبيولوجية والكيميائية.