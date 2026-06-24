باكستان: حريق هائل يلتهم مئات الأكشاك في سوق أسبوعية بمنطقة إتش-9 في إسلام آباد

شب حريق هائل في سوق إتش – 9 الأسبوعي بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد مساء أمس الثلاثاء، مما أدى إلى احتراق عدد كبير من الأكشاك.

وأفاد مسئولون بأن الحريق اندلع في القطاع "سي" من السوق، الذي يضم في الغالب أكشاك بيع الأحذية، ثم انتشر بسرعة، مما استدعى استجابة واسعة النطاق من جانب فرق الطوارئ، وفقا لما ذكرته صحيفة "دون" الباكستانية.

وتوجهت فرق الإنقاذ، بما في ذلك رجال الإطفاء والشرطة ومسئولو إدارة المنطقة، إلى موقع الحادث بعد وقت قصير من تلقي البلاغ.

ويعمل هذا السوق، الذي يعرف باسم "إتوار بازار" أو "سوق الأحد"، أيام الجمعة والثلاثاء والأحد.

ونظرا لشدة الحريق، تم طلب المساعدة أيضا من مدينة روالبندي المجاورة، حيث انضمت المزيد من سيارات الإطفاء وفرق الإنقاذ إلى عمليات الاستجابة.

وأفادت التقارير الأولية بأن مئات الأكشاك تعرضت لأضرار جسيمة.