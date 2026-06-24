ينظم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، أمسية للإنشاد الصوفي تحييها فرقة "الحضرة المصرية"، وذلك في الـ7:30 مساء بعد غد الجمعة.

تقدم الفرقة برنامجًا يضم مختارات من المدائح النبوية والابتهالات المستمدة من التراث الصوفي المصري، في إطار يعكس تنوع مدارس الإنشاد الديني وثراء الموروث الروحي المرتبط بالثقافة المصرية، ويتضمن البرنامج عددًا من الأعمال التي اشتهرت بتقديمها الفرقة، منها: "جئت إليك"، و"دائمًا على الخاطر"، و"سبحان من أعطاكم"، و"أسكرتني في شذاها"، وغيرها من نصوص المديح والذكر.

وتضم الفرقة منشدين ينتمون إلى عدد من الطرق الصوفية وساحات المشايخ، حيث تعمل على تقديم التراث الإنشادي المصري برؤية فنية معاصرة تحافظ على أصالته وتُسهم في تعريف الأجيال الجديدة به.

وتأتي الأمسية ضمن برنامج صندوق التنمية الثقافية الهادف إلى إحياء عناصر التراث الفني المصري، وإتاحة الفنون المرتبطة بالهوية الثقافية للجمهور من خلال مراكزه الإبداعية، بما يعزز من حضور الفنون التراثية في المشهد الثقافي المعاصر.