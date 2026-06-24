السلطات البريطانية تمنع إعلانات أديداس وكلفن كلاين ويونيكلو بسبب مزاعم إعادة التدوير

منعت السلطات في المملكة المتحدة إعلانات كلفن كلاين وأديداس ويونيكلو في المملكة المتحدة بسبب مزاعم مضللة بشأن المحتوى المعاد تدويره في ملابسها.

وجدت الهيئة البريطانية لمعايير الإعلانات أن باعة التجزئة الثلاث استخدموا كلمة "معاد تدويره" لوصف تركيبة الأنسجة أو المنتجات الخاصة بها ولكن لم تقدم أي معلومات توضح هذا الزعم، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وقالت أديداس إنها توقعت أن المستهلكين سوف يفسرون إعلانها الذي يقول "أحذية ركض معاد تدويرها" على أنه يعني أنها تحتوي على مواد مشتقة من مصادر معاد تدويرها.

وأوضحت أنها لم تقل أنها طرحت مجموعة مستقلة من أحذية ركض معاد تدويرها ولكن قالت إن بعض المنتجات عبر مجموعاتها قد تتضمن مواد معاد تدويرها.

وقالت كلفن كلاين إنه "لن يكون من المعقول" أن يفسر المستهلكون إعلانها الذي يقول "مجموعات من مصادر مسؤولة: معاد تدويرها، عضوية وأكثر" على أنه يعني أن كل المنتجات في مجموعة القطع العلوية النسائية احتوت بشكل كلي أو جزئي على مواد معاد تدويرها أو عضوية أو غيرها من المواد "المفضلة بيئيا".

وقالت يونيكلو إن إعلانها الخاص بالمعاطف والسترات المصنوعة من الصوف الذي يذكر مصطلح "معاد تدويرها" كان يرجى منه أن يعني أن محتوى البوليستر معاد تدويره.

وقالت هيئة المراقبة إنه الإعلانات أعطت الانطباع أن المنتجات مصنوعة بالكامل من مواد معاد تدويرها ولكن وجدت أن أيا من عمالقة الأزياء الثلاثة لم تقدم دليلا يثبت أن هذا هو الحال.

وقضت هيئة معايير الإعلانات بأن الإعلانات مضللة وأمرت الشركات الثلاث بسحبها.