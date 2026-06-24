انقطاع للكهرباء في سيفاستوبول وأجزاء من خيرسون بعد هجوم أوكراني

أعلن مسئول، اليوم الأربعاء، انقطاع الكهرباء عن مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا وأجزاء تسيطر عليها موسكو من منطقة خيرسون الأوكرانية، مما يفاقم مشكلة نقص ‌الوقود مع تصعيد كييف لهجماتها.

وقال ميخائيل رازفوجاييف حاكم سيفاستوبول الذي عينته روسيا عبر تطبيق تليجرام، إن التيار الكهربائي انقطع في المدينة، وهي الأكبر في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، وذلك عقب هجوم شنته أوكرانيا على منشآت الطاقة هناك، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وذكر رازفوجاييف في وقت سابق من اليوم، ⁠أن المدينة تعرضت لهجوم بطائرات بدون طيار "درونز".

وفي تصريح منفصل، أفاد فلاديمير سالدو الحاكم المعين من موسكو لمنطقة خيرسون بأن الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من المنطقة الأوكرانية شهدت انقطاعا جزئيا أو كاملا للكهرباء.

ولم يقدم سالدو مزيدا من التفاصيل. وتكثف كييف هجماتها على طرق الإمداد المؤدية إلى القرم، مما أدى إلى تقييد الأنشطة العامة جراء أزمة في إمدادات الوقود.

وذكر رازفوجاييف أن الحافلات الكهربائية في سيفاستوبول لن تعمل اليوم، ودعا ‌أولياء ⁠الأمور إلى إبقاء أطفالهم في منازلهم.

وقال يفجيني سولنتسيف، حاكم منطقة أورينبورج الروسية، التي تبعد أكثر من ألف كيلومتر جنوب شرق موسكو، عبر تطبيق تليجرام، إن المدينة أسقطت طائرات درونز فوق منشأة صناعية، من دون الكشف عن مزيد ⁠من التفاصيل.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه المنطقة النائية، المتاخمة لكازاخستان، قد تعرضت لأي أضرار. وتضم أورينبورج عددا من المنشآت الصناعية، منها محطة لمعالجة ⁠الغاز ومصفاة نفط.

وذكرت السلطات في منطقة بيلجورود الروسية الواقعة على الحدود أن رجلا قتل وأُصيبت امرأة في هجوم بطائرات "درونز".

وفي مدينة بالاكليا ⁠شرق أوكرانيا، قالت السلطات عبر تطبيق تليجرام، إن قصفا روسيا استهدف أسفر عن مقتل شخص اليوم الأربعاء.