•«قولت للمخرج لو الشباب مخرجوش متأثرين يبقى فشلنا والناس عاشت حالة الفيلم»

قال هشام عبدالخالق، منتج فيلم «الممر»، إن الفيلم غطى تكاليف الإنتاج وبدأ في تحقيق مكاسب منذ أيام، معقبًا: «بدأنا نكسب وده مكنش محسوب من البداية، وعملت الفيلم بدافع الحب وخرجت برة الحسابات شوية، كان فيلم صعب وكان خوفنا يطلع مفيش إقبال عليه أو يطلع في ضعف».



وأضاف في تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الثلاثاء، أنه تم التركيز على عمل فيلم متكامل من جميع العناصر، وسعدت كثيرًا برد فعل الجمهور على الفيلم، متابعًا: «جاب نتيجة مع الناس وعاشوا في الحالة بتاعته، وكنت بقول لشريف عرفة مخرج العمل لو الشباب مطلعوش متأثرين يبقى إحنا فشلنا، وكان المطلوب نرفع الروح المعنوية عندهم ونشعرهم بالانتماء والولاء وأن في بطولات».



وأشار إلى تعليق إحدى الفتيات على الفيلم والذي أسعده كثيرًا عندما قالت: «معقول في رجالة زي دي ما إحنا عندنا رجالة وأبطال»، مؤكدًا على أهمية تسليط الدور على الشهداء والضباط الذين يحاربون في سيناء والعريش، وإعطاء الصورة كاملة للجمهور.



ويتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال إبراهيم الرفاعي.

يذكر أن فيلم «الممر» من بطولة أحمد عز وأحمد عز وأحمد رزق وإياد نصار وأحمد فلوكس وآخرين، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.





