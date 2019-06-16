تحريك دعوى قضائية في ألمانيا ضد إرهابي مشتبه به من سريلانكا

حرك الادعاء العام في ألمانيا دعوى قضائية بحق إرهابي مشتبه به من سريلانكا بتهمة المساعدة في اقتراف القتل.

وأعلن الادعاء العام في مقره بمدينة كارلسروه الألمانية، اليوم الأربعاء، أن المتهم شارك بصفته عضوا في "حركة نمور تحرير تاميل إيلام" المعروفة أيضا باسم (نمور التاميل) في هجوم مميت في بلده عام 2005 استهدف وزير الخارجية السريلانكي آنذاك لاكشمان كاديرجامار.

ومن المقرر محاكمة المتهم أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الإقليمية بمدينة شتوتجارت.

وتم القبض على المتهم في ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية يوم 16 يناير الماضي، ويقبع في السجن الاحتياطي منذ ذلك الحين.

يذكر أنه تم إطلاق النار على وزير خارجية سريلانكا سابقا لاكشمان كاديرجامار في عام 2005. وكانت حركة (نمور التاميل) تكافح بشكل شبه عسكري من أجل استقلال شمالي سريلانكا وشرقها. ويتم تصنيف الحركة على أنها تنظيم إرهابي من قبل الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا.

وبحسب بيانات الادعاء العام، انضم المتهم (نافانيثان جي.) للحركة في الفترة بين نهاية أغسطس عام 2002 وحتى شهر مايو عام 2009.

ووفقا للتحقيقات، كان المتهم يجمع معلومات عن خصومه، ومد حركته بمعلومات تم استخدامها في تنفيذ الهجوم المميت على كاديرجامار.

وفي المرحلة النهائية من الحرب الأهلية في سريلانكا، ساعد المتهم شخصيات قيادية في الحركة على الفرار من البلاد.