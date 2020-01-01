احتفلت أمانة المنيا للحزب العربي الديمقراطي الناصري بمحافظة المنيا ، أمس الخمس ، بالذكرى 68 لثورة 23 يوليو المجيدة ، بحضور لفيف من قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة ، وعدد من الضيوف السياسيين والتنفيذيين والصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية .

استهل فعاليات الحفل ، بقراءة الفاتحة علي روح المرحوم الزعيم جمال عبد الناصر ثم السلام الجمهوري ، ثم الوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء مصر ، وبعد ذلك سماع خطبة للزعيم جمال عبد الناصر متحدثا فيها عن ثورة يوليو ، ثم تحدث علي عبد المنعم امين الحزب بالمنيا بالضيوف الحاضرين لاحياء الذكرى ، معبرا في كلمته علي أن هذه الذكرى في قلوب مصر والعالم أجمع لاعتبارها نقطة تحول فارقة في تحويل مصر ، مؤكدا أن ثورة 23 يوليو المجيدة ازالت وأحزاحت عن كاهل الشعب المصري قوات الاحتلال الأجنبي السافرة ، وقوى أخرى من صنائعها في الداخل قد زاد طغيانها .

واستكمل الحديث أسامة التوني الناشط السياسي ، عن أبرز مجهودات الراحل الزعيم جمال الناصر في فترة قبل توليه حكمه وأثناء فتره حكمه ، معبرا عن إنجازاته الملموسة علي أرض الواقع وتحقيق العدل والمواساة بين أطياف المجتمع .

وأردف محمد سعودي عسقلاني الباحث بالتنمية المحلية وأمين لجنة الثقافة بالحزب ، حديثه قائلا : عن دور لجنة الثقافة بالحزب واستهداف الشباب الناضج لتوعيتهم للأحداث السياسية أثناء ثورات مصر واهم الاحداث ومدي إنجاز رؤساء مصر ، وخاصة في الفترة الحالية بقيادة الرئيس السيسي الذي أنجز ما لم يتم إنجازه عبر السنوات الماضية و اهتمامه بثقافة الشباب وتوعيتهم واهتمامه بالمرأة وتوليها قيادات ومناصب سياسية وتنفيذية .