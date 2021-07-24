من هي أول امرأة ترأس برلمان جنوب السودان؟

أعلن حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكم في جنوب السودان تعيين جيما نونو كومبا رئيسة للبرلمان المعاد تشكيله حديثًا، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب.

وبموجب اتفاق السلام لعام 2018، أعيد تشكيل البرلمان في مايو من هذا العام ليضم أعضاء يدعمون الرئيس سلفا كير ومنافسه اللدود رياك مشار، اللذين اتفقا على تشكيل حكومة ائتلافية.

وقال سلفا كير بعد ظهر الجمعة إن جيما نونو كومبا "ستكون رئيسة البرلمان الجديد".

ولدت كومبا عام 1966 وانضمت إلى متمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان في بداية التسعينيات في الحرب الأهلية ضد الخرطوم.

كانت كومبا نشطة في الحركة وشاركت في مفاوضات السلام مع الحكومة السودانية، التي كانت حين ذاك بقيادة عمر البشير.

وبعد الاستقلال في عام 2011 ، شغلت العديد من المناصب الرسمية، بما في ذلك حاكمة ولاية وسترن إكواتوريا في جنوب غرب البلاد.

لكن في عام 2013 ، بعد عامين فقط من الاستقلال، خاض جنوب السودان حربا أهلية بين كير وخصمه ريك مشار.

وقتل ما يقرب من 400 ألف شخص ونزح أربعة ملايين قبل إعلان وقف إطلاق النار في 2018.

وأصبح كير ومشار الآن شركاء في حكومة ائتلافية.

وكجزء من اتفاق السلام لعام 2018 ، تم حل البرلمان ثم أعيد تشكيله في مايو/أيار، ليضم 550 مشرعًا بدلاً من 400.

ومن بين هؤلاء، اختار كير 332 نائبا، واختار مشار 128 عضوا، بالإضافة إلى 90 عضوا آخرين من قبل الأحزاب الأخرى.

وسترأس كومبا مجلسًا يضم ما يقرب من 40 في المائة من أعضاء سابقين في حزب مشار.

وسيكون نائب رئيس البرلمان، الذي لم يتم ترشيحه بعد ، من الحزب ذاته.

وقالت كومبا بعد ترشيحها "لن تسير الأمور كالمعتاد. النظام السياسي الحالي يدعو إلى الاجتهاد منا جميعًا ، إنه يدعو إلى وحدة الهدف".

وطالب كير أعضاء كومبا والحركة الشعبية لتحرير السودان بالتركيز على الهدنة التي تم الالتزام بشروط قليلة منها.

وقال "يجب أن تكونوا سفراء السلام".

ولا يزال البلد الغني بالنفط يعاني من التراجع بسبب سوء الإدارة.

وعلى الرغم من اتفاق السلام لا تزال النزاعات الوحشية، غالبًا بسبب نهب الماشية، مستمرة، حيث قُتل أكثر من ألف شخص في أعمال العنف بين القبائل المتناحرة في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2020.

كما تواجه البلاد أسوأ أزمة جوع منذ الاستقلال.