الشرطة الإندونيسية تشدد إجراءاتها وسط دعوات للاحتجاج على قيود كورونا

شددت الشرطة الاندونيسية من إجراءاتها الأمنية ونصبت الأسلاك الشائكة والحواجز الخرسانية حول القصر الرئاسي وسط العاصمة جاكرتا، بعد انتشار دعوات لمسيرة مناهضة للحكومة للاحتجاج على القيود ضد كوفيد - 19.

وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية اليوم السبت عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أنه تم إغلاق بعض الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي الإندونيسي، كما تم نشر أكثر من 3 آلاف فرد من الجيش الإندونيسي والشرطة لتأمين مواقع أخرى بما في ذلك النصب التذكاري الوطني (موناس) ومبنى مجلس النواب في مدينة سينايان.

وأضافت الصحيفة أنه تم اعتقال العديد من الأشخاص المتهمين بالتحريض على الاحتجاج ويجري التحقيق معهم حاليا داخل مقر شرطة جاكرتا.

وأشارت إلى أنه تم تداول دعوات للجمهور للتجمع اليوم السبت ضد قيود الأنشطة العامة الطارئة التي فرضتها الحكومة الاندونيسية للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد على وسائل التواصل الاجتماعي فيما حثت الشرطة الوطنية الجمهور على الامتناع عن المشاركة في المظاهرة.