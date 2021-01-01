وزير لبناني يعلن عن توقيع اتفاقية مع العراق لاستيراد مليون طن من الوقود مقابل خدمات

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أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، ريمون غجر، في مؤتمر صحفي بعد وصوله إلى مطار بيروت قادماً من العراق بعد ظهر اليوم السبت عن توقيع اتفاقية مع العراق لاستيراد مليون طن من الوقود مقابل خدمات استشارية واستشفائية.

وقال الوزير غجر "الاتفاقية تشمل استيراد مليون طن من الوقود لصالح مؤسسة كهرباء لبنان"، مضيفاً أن "هذه الاتفاقية ستعطي كمية النفط لكهرباء لبنان وهي تكفي لمدة أربعة أشهر".

ورداً على سؤال حول ما تم الحديث عنه عن هبة عراقية قال الوزير غجر" موضوع الهبة موضوع إعلامي ولم يتم الحديث بشكل رسمي عن هبة وما تم الحديث عنه بشكل رسمي هو محروقات مقابل خدمات استشارية واستشفائية".

وأوضح أن "هناك عقد لاستيراد نفط عراقي له ثمن بالدولار ولقد وافقت الدولة العراقية على فتح حساب في مصرف لبنان، مقابل هذه المحروقات وهذا الحساب تحركه وزارة المالية العراقية وتشتري فيه خدمات داخل لبنان ولا تصدر دولار واحد خارج لبنان" مشيراً إلى أن " الخدمات تدفع بالليرة اللبنانية حسب السعر في لبنان، وبذلك لن يتم المس بالاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان".