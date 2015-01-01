مركز البحوث الزراعية: زيادة مساحة زراعة القطن هذا العام بنسبة 27%

قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، إن الدولة تولي محصول القطن عناية كبيرة جدًا على مدار السنوات الماضية بداية من عام 2015، خاصة بعد تناقص المساحات المنزرعة منه وتدهور المحصول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، أنه منذ عام 2015 تشهد مصر زيادة تدريجية في محصول القطن والمساحات المنزرعة تتناسب مع التطور الذي تستهدفه الدولة.

وذكر أن وزارة الزراعة تعمل على إعادة خطة إنتاج وتوزيع الأقطان بأصناف جديدة تزرع لمدة 160 يومًا ما يقلل من كميات المياه التي تستهلكها، مشيرًا إلى زيادة المساحة المنزرعة من القطن هذا العام 237 ألف فدان بعد أن كانت العام الماضي تصل إلى 183 ألف فدان، بزيادة 27%.

وأوضح أنه تم افتتاح 6 مصانع بمدينة الروبيكي متعاقدة مع وزارة الزراعة على شراء 150 ألف قنطار لتصنيع الغزل والنسيج والمنتجات النهائية للاستفادة من القيمة المضافة.

ولفت إلى استيراد الهند للقطن المصري بقيمة 50 مليون دولار، وتصدرها كمنتجات نهائية بزيادة 3 مليون دولار، مؤكدًا أن القطن المصري لازال الأفضل على مستوى العالم.



