السكرتير العام المساعد بكفر الشيخ تتابع التزام المواقف بالأجرة القديمة

تفقدت عايده ماضي، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ اليوم السبت، موقف كفر الشيخ الجديد، وموقف كفر الشيخ القديم، وموقف السرفيس؛ لمتابعة التزام السائقين بعدم رفع تعريفة الأجرة والالتزام بالتعريفة القديمة، والتأكد من وجود ملصقات على السيارات بالتعريفة القديمة.

وناشدت ماضي، خلال جولتها الركاب والراغبين في التوجه للمراكز والمدن والمحافظات بالإبلاغ الفوري عن أي سائق يرفع تعريفة الأجرة، سواء على الواتس آب، المعلن على صفحة المحافظة أو بغرفة العمليات وإدارة الأزمات، رافقه خلالها اللواء حاتم فايد، مدير إدارة الموقف ،وهيثم عطية، نائب حي شرق كفر الشيخ.

كما تفقدت السكرتير العام المساعد، عددا من محطات الوقود بمدينة كفر الشيخ، وتابعت وضع التسعيرة الجديدة في أماكن واضحة بها إضافة التأكد من وجود كميات من السولار والبنزين بها، وعدم حجبها عن أصحاب السيارات، والالتزام الاسعار المعلنة.

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أنه وجه رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة لجميع مواقف سيارات الأجرة "السرفيس" بنطاق المحافظة، وشن حملات مشتركة بالتنسيق مع إدارة المرور التابعة لمديرية الأمن وإدارة المواقف التابعة للمحافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة نظرًا لاستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة بها.

كما أنه يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب على أن يتم المتابعة مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وربطها مع غرف العمليات بالمدن لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفة والتعامل بكل حسم مع أي مخالفة لتعريفة الركوب المقررة وفرض غرامات وتحرير محاضر للمخالفين.

ويأتي ذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة، وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، وذلك في الربع من يوليو / سبتمبر 2021.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباح امس الجمعة كالاتي 6.75 جنيه للتر البنزين 80 و8 جنيه للتر البنزين 92 و9 جنيه للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وتثبيت أسعار السولار.