قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، فؤاد السنيورة، إن توقيع العراق اتفاقًا مع لبنان لبيع مليون طن من زيت الوقود الثقيل بالسعر العالمي خطوة مشكورة، موضحًا أنها تساهم في التخفيف من حدة الانهيارات الكبرى التي يعانيها لبنان على أكثر من صعيد.

وأضاف السنيورة، خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار TeN»، المذاعة عبر فضائية «TeN»، مساء السبت، أن لبنان يعاني من انهيارات في الثقة والأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية والأوضاع المعيشية للبنانيين، منوهًا إلى أن عددًا كبيرًا من اللبنانيين أصبح يعاني من الفقر المدقع.

ونوه إلى أن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون دفع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى الاعتذار عن تشكيل الحكومة، لافتًا إلى أن حزب الله يستثمر بعذاب اللبنانيين؛ لتعزيز القدرة التفاوضية بالنيابة عن إيران.

وذكر رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، أن لبنان يعاني من صعوبة قيام الطبقة السياسية بالإصلاحات؛ لتمكين البلاد من معالجة مشكلاتها الاقتصادية والمالية والإدارية، فضلًا عن العديد من المشكلات على المستوى الإقليمي.

وأشار إلى أن إيران وجهت بندقية حزب الله من إسرائيل نحو صدور الشعوب العربية، متابعًا: «لبنان أصبح مادة وساحة للتجاذبات وفي مقدمتها إيران، والمشكلة الأساسية تبقى في إسرائيل التي لازالت تحتل جزءًا من لبنان وتشترك مع إيران بصورة غير مباشرة في التجاذبات وتحميل البلد ما يتحمله الآن».

ووقع العراق، اليوم السبت، اتفاقا مع لبنان لبيع مليون طن من زيت الوقود الثقيل بالسعر العالمي على أن يكون السداد بالخدمات والسلع.

ويواجه لبنان انهيارا اقتصاديا يهدد استقراره، وفقد البلد احتياطاته من العملة الأجنبية تقريبا، كما تفاقم فيه نقص سلع أساسية مثل الوقود والأدوية.