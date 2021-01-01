الحكومة العراقية توافق على التعاقد مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ مشاريع كبرى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

د ب أ

قال وزير الثقافة والمتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية حسن ناظم إن الحكومة وافقت في جلسة عقدتها اليوم السبت على قيام وزارة النفط بالتعاقد مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ أربعة مشاريع كبرى في العراق.

ونقل تلفزيون "العراقية" الرسمي عن ناظم قوله إن المشاريع الكبرى تتمثل بجمع وتكرير 600 مليون قدم مكعب من الغاز في حقل ارطاوي النفطي جنوبي البلاد وتنفيذ َمشروع حقن الماء العملاق.

وأضاف ناظم أن الشركة الفرنسية ستنفذ أيضا محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية بطاقة ألف ميجا وات.

واختتم ناظم تصريحاته قائلا إن الحكومة وافقت أيضا على مساهمة وزارة المالية بصندوق البلدان المصدر للنفط/أوبك للتنمية الدولية.