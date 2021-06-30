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فشل مروان القماش، بطل السباحة المصري، في التأهل للدور النهائي من منافسات 400 متر سباحة حرة في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

ولم يتمكن القماش من التأهل للدور نصف النهائي من منافسات 400 متر سباحة حرة رغم وصوله في المركز الثاني فى التصفيه الثالثة للسباق بزمن 4:46.97 د.

واحتل القماش المركز الرابع عشر في الترتيب العام ولم يستطع التأهل للدور النهائي.

وكان القماش يحتاج لأن يكون ضمن أفضل 8 سباحين في الخمس تصفيات المقامين اليوم، للتأهل إلى النهائي، حيث لا تضم منافسته مواجهة لنصف النهائي، بل إلى النهائي مباشرة.

وستكون المنافسة المقبلة للقماش ضمن منافسات 800 متر حرة ظهر الثلاثاء المقبل.