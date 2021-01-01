محافظ المنيا يشدد على التصدى لحالات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والبناء العشوائي والمخالف.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط عددًا من الحملات لإزالة التعدي على الأراضي الزراعية والتصدي للبناء المخالف والعشوائي، حيث تم إيقاف وفك شدة خشبية لدور ثانى علوى، وإزالة في المهد لتعدي على أرض زراعية بمساحة واحد قيراط.

جاء ذلك بقرية طحا الأعمدة، كما تم إزالة في المهد على مساحة 60 مترا بقرية الاعتزاز، بالإضافة إلى فك أعمال شدة خشبية بقرية الحتاحتة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.