محافظ المنيا يشدد على التصدى لحالات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والبناء العشوائي والمخالف.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط عددًا من الحملات لإزالة التعدي على الأراضي الزراعية والتصدي للبناء المخالف والعشوائي، حيث تم إيقاف وفك شدة خشبية لدور ثانى علوى، وإزالة في المهد لتعدي على أرض زراعية بمساحة واحد قيراط.
جاء ذلك بقرية طحا الأعمدة، كما تم إزالة في المهد على مساحة 60 مترا بقرية الاعتزاز، بالإضافة إلى فك أعمال شدة خشبية بقرية الحتاحتة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.