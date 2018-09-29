روسيا: لا حاجة لاتخاذ إجراءات إضافية بسبب انتشار جدري القردة

ذكرت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك روس بوتريبنادزور، اليوم الأحد، أنه ليست هناك أي حاجة لفرض إجراءات صحية إضافية في روسيا بسبب انتشار جدري القردة.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "حتى أمس السبت، تم تأكيد حالة واحدة للإصابة بمرض جدري القردة، ويتلقى المصاب حاليا العلاج في مستشفى للأمراض المعدية، ولا تثير حالته الصحية أي مخاوف".

وأضاف البيان أن السلطات الصحية الروسية تمكنت من تجنب انتشار المرض بفضل عزل المريض في وقته، مؤكدا أن روسيا تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع نقل العدوى من الخارج إلى البلاد.

كان رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبرييسوس قد أعلن أمس حالة طوارئ صحية عالمية بسبب تفشي مرض جدري القردة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا التفشي يمثل خطرا معتدلا على جميع مناطق العالم، باستثناء أوروبا حيث يعد هذا الخطر "مرتفعا".