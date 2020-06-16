الرقابة المالية تلزم المساهم الرئيسي بأجواء بتعويض مليون دولار لمشتري السهم في 2009

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان للبورصة اليوم الأحد، إن قيمة التعويضات التي دفعها المساهم الرئيسي في شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر، بلغت مليون دولار، وعليه سيتم إعادة التداول على أسهمها غدا الاثنين.

وأشارت الهيئة، إلى أن نتائج فحص الطلب المقدم من المساهم الرئيسي في أجواء بشأن تنفيذ قرار الرقابة الصادر في 2011 والذي ألزمه بشراء ما باعه من أسهم الشركة خلال الفترة من 4 إلى 25 أكتوبر 2009، تأييدا لحكم القضاء الإداري، الذي رفض الطعن المقدم من المساهم الرئيسي بشأن قرار الهيئة.

وبلغ عدد الأسهم التي باعها المساهم الرئيسي خلال الفترة من 4 إلى 25 أكتوبر 2009 نحو 794.73 ألف سهم قام بشرائها 1563 عميلاً، وفق البيان.

واحتفط بالأسهم بشكل كلي أو جزئي حتى 18 يوليو 2022 نحو 11 عميلاً يمتلكون 4194 سهما، الأمر الذي تكون معه آلية التعويض من خلال أداء فروق الأسعار هي الآلية الملائمة لتنفيذ القرار دون الحاجة لقيام المساهم الرئيسي بشراء أية أسهم من السوق.

وقالت الهيئة، في بيانها، إن المتضررين الذين سيتم تعويضهم هم العملاء الذين اشتروا من المساهم الرئيسي خلال المدة من 4 إلى 25 أكتوبر 2009.

وتوصلت الهيئة، إلى أن مبلغ التعويض الواجب أداؤه للعملاء المتضررين نتيجة شرائهم سيكون في حدود 5 ملايين جنيه، وهو ما يعادل نحو مليون دولار في تاريخ ارتكاب المخالفة خلال 2009.

وبناءً على ذلك، ألزمت الرقابة المالية المساهم الرئيسي بأداء مبلغ مليون دولار (18.83 مليون جنيه) لتعويض المتضررين لإتمام العملية بموجب شيك مصرفي تلقته الهيئة في 18 يوليو الجاري.

وذكرت الرقابة، أن التعويض سيتم احتسابه على أساس الفرق بين متوسط سعر البيع ومتوسط سعر الشراء من المساهم الرئيسي لكل عميل من العملاء القائمين بالبيع بشكل جزئي أو كلي، بينما سيتم احتسابه على أساس الفرق بين سعر إقفال السهم بتاريخ 18 يوليو الجاري ومتوسط سعر الشراء لكل عميل من العملاء المحتفظين بالأسهم المشتراه.

وذلك مع الأخذ في الاعتبار معالجة الكمية والسعر في ضوء قرار تجزئة السهم والذي تم إلغاء أثره وتجميع الأسهم.

وقررت الهيئة، إلغاء القرار الصادر في 2020 بمنع المساهم الرئيسي من حق التصويت بكامل حصته مؤقتا في الجمعيات العامة للشركة.