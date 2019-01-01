يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

الاسكندرية 32 24

وادى النطرون 36 24

طنطا 35 25

شبين الكوم 36 25

دمنهور 36 24

بلطيم 32 25

مطروح 30 23

السلوم 32 23

سيوة 37 23

بورسعيد 33 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 24

المنصورة 36 24

الاسماعيلية 38 25

السويس 37 25

العريش 33 24

رفح 33 23

رأس سدر 38 25

نخل 36 20

نويبع 37 26

طابا 36 25

كاترين 33 19

الطور 35 26

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 38 24

بنى سويف 38 24

المنيا 38 25

أسيوط 39 25

سوهاج 39 25

قنا 42 26

الأقصر 42 27

أسوان 43 28

ادفو 43 28

أبوسمبل 42 26

الوادى الجديد 41 27

شلاتين 38 26

ابو رماد 37 26

حلايب 36 27

رأس حدربة 35 28