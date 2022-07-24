الرئيس الفلسطيني يتوجه إلى عمان لزيارة العاهل الأردني

يتوجه رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمان للقاء الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».



ويرافق أبو مازن، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري.



جدير بالذكر، أن الملك الأردني عبدالله الثاني، أجرى حوارا شاملا مع صحيفة «الرأي» الأردنية تناول خلاله أبرز قضايا الشأن المحلي، والمستجدات إقليميا ودوليا، ومواقف الأردن حيال قضايا المنطقة.



وشدد على أن «القضية الفلسطينية لا يمكن تجاوزها، فهي قضية العرب الأولى ومفتاح السلام والاستقرار الشامل والدائم»، معقبا: «كما قلت أكثر من مرة، لا أمن ولا استقرار ولا سلام في المنطقة من دون حل يرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الشقيق، ويلبي حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يستعيد فيها كامل حقوقه المشروعة».



وأكد أن الأردن مستمر، انطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في التصدي لأي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة، مختتمًا: «هذا واجبنا ونؤديه بكل أمانة».