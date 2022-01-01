قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة ورئيس جهاز التجارة الداخلية، إن الوزارة تتابع بورصات الأقماح والحبوب بشكل دوري لتحديد احتياجات الدولة من الموارد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc”، المذاع عبر شاشة “dmc”، أن أسعار القمح في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية ازدادت بنسبة 25%، موضحًا أن أسعار القمح شهدت انخفاضًا بعد الاتفاق الروسي الأوكراني بشأن تصدير الحبوب؛ ما يصب في صالح الدول المستوردة.

وأشار إلى أهمية تأمين ناقلات الحبوب والتي تنعكس على الأسعار النهائية للسلع، مؤكدًا أن الأزمات تسبب موجات تضخمية تزيد من أسعار السلع الاستراتيجية.

وأشاد بتوجيهات الرئيس السيسي بتعويض المزارعين بأسعار مناسبة لأردب القمح وإصدار قرارات وزارية بهذا الشأن، والتي زادت من إنتاج القمح هذا العام ليصل إلى أكثر من 4.5 مليون طن من الأقماح، وينتهي الموسم في نهاية أغسطس.

وأوضح أنه تم التنسيق مع أكثر من 15 دولة منتجة للقمح لاستيراده منهم ولا تعتمد مصر فقط على أوكرانيا وروسيا في هذا الشأن، لافتًا إلى أن انخفاض أسعار القمح عالميًا سيكون له مردود إيجابي على مصر.

وأكد أن مصر لديها احتياطي آمن يصل إلى سبعة شهور بالتوازي مع التدفقات الأخرى المتفق عليها مع الدول الأخرى، معقبًا: «في حين كثير من الدول لا يتعدى احتياطي الحبوب لديها شهرين».