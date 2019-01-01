مصر تتوج بذهبية الزوجي المختلط في بطولة إفريقيا لتنس الطاولة

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توج الثنائي أنس عبدالعال ورسل فتحي بالميدالية الذهبية في منافسات الزوجي المختلط ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة تحت 15 سنة، والتي تقام منافساتها في تونس خلال الفترة من 21 إلى 27 يوليو الجاري.

وجاء تتويج الثنائي أنس عبدالعال ورسل فتحي بالميدالية الذهبية بعد الفوز في نهائي الزوجي المختلط على الثنائي التونسي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 13–11، 11–8، 12–14، 11–7.

وكان الثنائي المصري قد تأهل إلى نهائي منافسات الزوجي المختلط بعد الفوز على الثنائي التونسي بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

وتوج منتخب مصر للناشئين تحت 15 سنة أمس بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق بعد الفوز على نيجيريا بنتيجة 3–1، كما حصد منتخب الناشئات هو الآخر الميدالية الذهبية بعد الفوز على تونس بنتيجة 3–0.

في المقابل حصد منتخب الناشئين تحت 19 سنة على الميدالية الفضية بعد الخسارة أمام نيجيريا بنتيجة 3–1.