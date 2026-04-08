كوريا الشمالية تطلق صواريخ باتجاه البحر

أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر، اليوم الأربعاء، في ثاني عملية إطلاق خلال يومين، طبقا لما ذكره الجيش الكوري الجنوبي، بعد ساعات من توجيه مسئول كوري شمالي بارز إهانات فجة ضد آمال سول في تحسين العلاقات.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إن عدة صواريخ انطلقت من منطقة وونسان الساحلية الشرقية لكوريا الشمالية، صباح اليوم الأربعاء، وقطع كل منها مسافة حوالي 240 كيلومترا "150 ميلا" تقريبا باتجاه المياه الشرقية لكوريا الشمالية.

وأضافت أن صاروخا باليستيا كوريا شماليا آخر اطلق في وقت لاحق اليوم الأربعاء قطع مسافة أكثر من 700 كيلومتر "435 ميلا" قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية.

ووقع هذا الإطلاق بعد أن أعلنت القوات المسلحة الكورية الجنوبية، أمس الثلاثاء، عن اكتشافها لإطلاق مقذوف غير محدد بالقرب من منطقة العاصمة الكورية الشمالية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت كوريا الشمالية أن زعيمها كيم جونج أون شهد اختبار محرك صلب الوقود مُحدث للأسلحة، واعتبرته خطوة مهمة لتعزيز الترسانة العسكرية الاستراتيجية لبلاده.

وقالت وسائل إعلام كورية شمالية اليوم الأربعاء إن وزير الخارجية الصيني وانج يي سيزور كوريا الشمالية غدا الخميس في زيارة تستمر يومين.