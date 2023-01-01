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أجلت فرق الحماية المدنية في تونس، اليوم الاثنين، أكثر من 300 شخص من سكان قرية ملولة شمال غرب البلاد عبر البحر بسبب توسع الحرائق في الغابات.

ونقلت فرق الحماية السكان عبر زوارق بعد إجلائهم من المنطقة السكنية بملولة بمعتمدية طبرقة، على ضفاف البحر المتوسط، على مقربة من معبر ملول-أم الطبول على الحدود الجزائرية.

وتكافح فرق الإطفاء مدعومة بمروحيات عسكرية، منذ نحو أسبوع، لإخماد حرائق اندلعت في غابات بجبل ملولة، وأمكن لها بالفعل السيطرة على أجزاء كبيرة منه.

لكن موجة من الحر الشديد اليوم مدفوعة بالرياح تسببت في اتساع الحرائق مجددا.

وتشهد أغلب المناطق في تونس، اليوم الاثنين، درجات حرارة قياسية وغير مسبوقة ناهزت 50 درجة في أقصاها.

وأعلنت الحماية المدنية عن أعمال إطفاء لأكثر من حريق في مناطق غابية بأنحاء البلاد لكنها أقل خطورة من حريق ملولة، من بينها "عين زغوان" بالعاصمة و"بوسالم" بولاية جندوبة وفي ولايات باجة ونابل واريانة.

وأصيب في الحرائق ما لا يقل عن أربعة أشخاص، وفق متحدث باسم الحماية المدنية.

وأعلنت رئاسة الحكومة عن خلية أزمة للتركيز على جهود السيطرة على حريق ملولة.