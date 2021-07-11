فلسطين: تكرار الاعتداءات الإسرائيلية في جنين استخفاف بالمواقف الدولية المنددة

أدانت وزارة الخارجية والمغتريين في فلسطين، الاقتحام الهمجي الذي ارتكبته قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، لمخيم نور شمس وما نتج عنه من اعتداءات على المواطنين وإصابات في صفوفهم، وتدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية.



وقالت في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن تكرار الاحتلال لجرائمه التي ارتكبها في مخيم جنين تأكيد جديد أن دولة الاحتلال تستخف بردود الفعل والمواقف الدولية تجاه انتهاكاتها وجرائمها.



وأضافت أن هذه الجرائم إثبات آخر على أن تدني مستوى ردود الفعل الدولية وضعفها يشجع الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة على ارتكاب المزيد من الجرائم وتكرارها في أكثر من موقع ومنطقة فلسطينية.



وحذرت من مخاطر استمرار الائتلاف الإسرائيلي الحاكم تصدير أزماته للساحة الفلسطينية وتدفيع الشعب أثمانا باهظة لحلها، متابعة: «شعبنا لم يدفع فقط ثمن وجود الاحتلال واستمراره وإنما أيضاً ثمنا لأزماته الداخلية».



وطالبت الخارجية، الأمم المتحدة بتفعيل نظام الحماية للشعب الفلسطيني، حتى لا يبقى ضحية مستمرة للاحتلال وأزماته في ظل ازدواجية المعايير الدولية.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 13 شابا أصيبوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية، وذلك في أعقاب اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، فجر اليوم مخيم نور شمس شرق طولكرم، بعد إغلاق مداخله بالكامل.