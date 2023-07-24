بولندا تحتج على تهديد بوتين بإرسال مرتزقة فاجنر لغزوها

وكان بوتين قد قال خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، يوم الجمعة، إن "بولندا حصلت على أراض كبيرة في المناطق الغربية بفضل ستالين، ولكن إذا نسيت وارسو ذلك، فإن روسيا تذكّرها بهدية ستالين لها".

وردت بولندا على تصريحات بوتين بأنها تمثل تحديا لشرعية حدودها المعترف بها دوليا، مضيفة أن آخر تغيير لحدودها كان نتيجة لصفقة الكرملين السرية مع النازيين.

وعن الوضع العسكري في أوكرانيا، قال بوتين لحليفه لوكاشينكو، خلال مباحثات يوم الأحد والتي تستمر على مدار يومين، إن الهجوم المضاد الذي شنته كييف "فشل".

وأضاف بوتين "لا يوجد تأثير للهجوم الأوكراني المضاد"، موضحا أنه تم "تدمير عدد قياسي من المعدات الغربية خلال اليوم الماضي خلال عملية خاصة".

وتعد زيارة لوكاشينكو إلى حليفه بوتين في روسيا هي الأولى منذ نجاح رئيس بيلاروسيا في الوساطة لإنهاء تمرد مرتزقة فاغنر ضد قيادات الجيش الروسي الشهر الماضي، والذي كان بمثابة أكبر تهديد لحكم بوتين المستمر منذ أكثر من عقدين.

والتقى الرئيسان في مدينة سانت بطرسبرغ، مسقط رأس بوتين، بعد ساعات من قصف الجيش الروسي لميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود.