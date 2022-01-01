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الرئيس الفلسطيني يصل إلى العاصمة التركية أنقرة

د ب أ
نشر في: الإثنين 24 يوليه 2023 - 11:28 م | آخر تحديث: الإثنين 24 يوليه 2023 - 11:28 م

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، العاصمة التركية أنقرة، للقاء نظيره رجب طيب أردوغان.

وتأتي زيارة عباس إلى أنقرة تلبية لدعوة تلقاها من أردوغان، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

كانت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية قد ذكرت في بيان أن عباس سيناقش مع نظيره التركي العلاقات التركية الفلسطينية وآخر تطورات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار البيان إلى أن "الزعيمين سيبحثان الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز التعاون بين تركيا والدولة الفلسطينية الشقيقة والصديقة".

وتأتي زيارة عباس عقب اقتحام إسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية مطلع الشهر الجاري للبحث عما تصفهم بالمطلوبين عقب مقتل أربعة إسرائيليين في هجوم لفلسطينيين.

واستشهد 12 فلسطينيا وجندي إسرائيلي في العملية التي وصُفت بالأعنف منذ عام 2002 وتخللتها غارات جوية مكثفة.

كما يأتي لقاء عباس واردوغان قبل اجتماع الأمناء العاميين للفصائل الفلسطينية والمقرر لأول مرة منذ سنوات في العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع المقبل، وسوف يترأس عباس الاجتماع.


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