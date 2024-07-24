 نتنياهو يرد على اتهام إسرائيل بتجويع الفلسطينيين زاعما: حماس تسرق الطعام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نتنياهو يرد على اتهام إسرائيل بتجويع الفلسطينيين زاعما: حماس تسرق الطعام

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 24 يوليه 2024 - 9:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يوليه 2024 - 9:57 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اتهم إسرائيل بتجويع الفلسطينيين في غزة.

ووصف في كلمة أمام الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء (بتوقيت القاهرة)، هذه الاتهامات بأنها تلفيق وهراء.

وادعى أن إسرائيل مكّنت أكثر من 40 ألف شاحنة من الدخول لغزة، بواقع نصف مليون طن من الطعام.

وأشار إلى أنه إذا كان الفلسطينيون في غزة لا يحصلون عما يكفي من الطعام فهذا لا يعني أن إسرائيل تعيق ذلك لكن لأن حماس تسرق هذا الطعام على تعبيره وادعائه.

وزعم أنه لم يتم تقديم أي أدلة على اتهام إسرائيل بتجويع الفلسطينيين في قطاع غزة.


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