وزير الدفاع الكوري الجنوبي يحذر من أن كوريا الشمالية ربما تقصف مواقع إطلاق المنشورات الدعائية

حذر وزير الدفاع الكوري الجنوبي، شين وون شيك من أن كوريا الشمالية ربما تطلق النار أو تقصف مواقع، تطلق منها مجموعات من المنشقين الكوريين الشماليين، المتمركين في كوريا الجنوبية بالونات تحمل منشورات دعائية مناهضة لبيونج يانج، عبر الحدود.

وفي مقابلة مع صحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية اليومية، نشرت اليوم الأربعاء، ذكر شين أن كيم يو-جونج، الشقيقة القوية لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج-أون، ألمحت إلى تغيير في رد فعل النظام الكوري الشمالي على حملات المنشورات الدعائية، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وأضاف شين أن كوريا الجنوبية تراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية، حيث إن هناك احتمالا أن تسقط كوريا الشمالية البالونات، التي تطلقها مجموعات من المنشقين أو تقصف المواقع، التي يتم منها إطلاق البالونات.

وكانت كوريا الشمالية قد أرسلت مرة أخرى بالونات يُعتقد أنها تحمل قمامة عبر الحدود المحمية بشدة إلى كوريا الجنوبية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الأربعاء.

ونقلت يونهاب عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية قولها إن عددا من البالونات حلّق عبر الحدود حول سول والمقاطعة المحيطة بها. ونصحت هيئة الأركان المشتركة السكان بعدم لمس الأشياء، بل الإبلاغ عنها للسلطات، حسبما أفادت يونهاب.

ومنذ نهاية مايو، أرسلت كوريا الشمالية أكثر من ثلاثة آلاف بالون مليء بالقمامة إلى الجنوب، بما في ذلك حوالي 500 بالون يوم الأحد، وفقا لما ذكرته الوكالة.

وتعتبر هذه الإجراءات من قبل كوريا الشمالية رد فعل على أنشطة مماثلة من قبل مجموعات كورية جنوبية، والتي ترسل مرارا آلاف المنشورات ومواد الدعاية الأخرى عبر الحدود في بالونات غاز ضخمة.

وتشهد المنطقة منزوعة السلاح والحدود البحرية التي تفصل بين الدولتين الكوريتين توترا متزايدا مرة أخرى، حيث لا تزال الدولتان في حالة حرب رسميا منذ صراع في خمسينيات القرن الماضي.