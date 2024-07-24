انتهت المطربة نوال عبد الشافي من تسجيل أجدد أعمالها الغنائية "لا لا لا"، والمقرر ظهورها للنور خلال أيام بفيديو كليب ليريكال.

وتغير نوال جلدها الموسيقي خلال الأغنية التي تقدم فيها لأول مرة جرعة رومانسية مركزة وتعبر فيها عن حبها لحبيبها في وصلة غزل وعاطفة عبر كلمات "أسيب أي حاجة في أي حتة إلا أنت في عنيا".

وتصالح بذلك نوال الرجال بهذه الأغنية العاطفية التي تظهر خلالها جانبها الرومانسي على النقيض تماما من أغنيتها المعروفة "مخصماك" التي أطلقت شهرتها، وتصدرت بها تريندات السوشيال ميديا بكلماتها الجارحة والمعاتبة للرجال.

وتبدأ نوال بهذه الأغنية انطلاقتها الصيفية والمقرر إطلاقها على طريقة "الكليب اللريكال" مرفقة بجلسة تصوير تظهر خلالها بشكل مختلف عن المعتاد، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وألحان وليد العطار وتوزيع كولبيكس.