الجيش الصومالي يعلن قتل وجرح 200 من حركة الشباب في جنوب البلاد

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أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، ارتفاع حصيلة الخسائر التي تكبدتها "مليشيات الخوارج" أثناء محاولتهم شن هجوم فاشل على قواعد الجيش بمحافظة جوبا السفلى في جنوب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية ( صونا )اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الملازم أبوبكر محمد حسن محمود قوله "تجاوزت حصيلة قتلى وجرحى مليشيات الجوارج أكثر من 200 ،مما يدل على جاهزية الجيش في الدفاع عن الوطن".

وأضاف أن الجيش الوطني وقوات دارويش ولاية جوبا لاند نجحوا في إعادة فتح الطريق الرئيسي الرابط بين مدينتي كيسمايو وأفمدو.

وكان الجيش الوطني، أعلن يوم الإثنين الماضي نجاحه في التصدي لهجوم إرهابي فاشل شنته عناصر "مليشيات الخوارج" على قواعد الجيش في بولو حاجي، وبار سنغوني ،وهربولي بمحافظة جوبا السفلى.

ويستخدم الصومال عبارة "ميليشيا الخوارج" للإشارة إلى حركة الشباب.