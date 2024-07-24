نتنياهو: هجمات 7 أكتوبر تفوق 11 سبتمبر بـ20 مرة

ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنهم يبذلون جهودا مكثفة لإعادة الأسرى من غزة.

وفي كلمة أمام الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء (بتوقيت القاهرة)، زعم أنه لن يشعر بالراحة إلا بعد عودة الأسرى إلى إسرائيل.

وأشار إلى أنه على مدار تسعة أشهر، فإن الجنود الإسرائيليين أظهروا ما سماها بسالة لا حدود لها (خلال الحرب على غزة).

ولفت إلى أن هجمات السابع من أكتوبر لن تتكرر مرة أخرى، مشددا على أن هزيمة من وصفه بعدوهم تتطلب الوضوح بدءا بمعرفة الفارق بين الخير والشر وفق تعبيره.

ووجه نتنياهو، الشكر للرئيس الأمريكي جو بايدن على دعمه القوي لإسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر.