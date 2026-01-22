ميرتس يرحب بتراجع ترامب عن تهديده بفرض رسوم جمركية جديدة على الحلفاء الأوروبيين

رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التراجع عن تهديده بفرض رسوم جمركية جديدة على الحلفاء الأوروبيين إذا واصلوا معارضتهم لمساعيه للسيطرة على جرينلاند.

وقال ميرتس، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، "أرحب بتصريحات الرئيس ترامب التي أدلى بها الليلة الماضية. هذا هو المسار الصحيح".

وكان ترامب قد استبعد بشكل مفاجئ، أمس الأربعاء، استخدام القوة للاستحواذ على جرينلاند، وهي منطقة في القطب الشمالي تتمتع بحكم ذاتي واسع وتعد جزءا من الدنمارك العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

كما أعلن ترامب لاحقا أنه سيمتنع عن فرض رسوم جمركية إضافية على مجموعة من الحلفاء الأوروبيين في الناتو الذين يدعمون جرينلاند والدنمارك، والذين رفضوا بشدة مزاعم ترامب بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى الجزيرة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وقال ميرتس، الذي أعرب عن دعمه القوي لسيادة جرينلاند، إن "أي تهديد بالاستحواذ على أراض أوروبية بالقوة سيكون أمرا غير مقبول. وأيها السيدات والسادة، فإن فرض رسوم جمركية جديدة من شأنه أيضا أن يقوض أسس العلاقات عبر الأطلسي".

ومع ذلك، أقر ميرتس بأن الحلفاء الأوروبيين "يجب أن يبذلوا المزيد من الجهود لتأمين منطقة الشمال العالي، في إطار حلف الناتو".