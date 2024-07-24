الاحتلال يكثف غاراته على غزة وينسف مباني في خان يونس

استشهد 5 أشخاص وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الأربعاء، عقب قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة الجرن شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" إن خمسة شهداء ارتقوا وأصيب آخرون نتيجة قصف منزل في منطقة الجرن في جباليا، ونقلوا إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان.

واستهدف طيران الاحتلال المروحي حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وسط تحليق مكثف في سماء المنطقة.

وفي وسط القطاع، استهدف طيران الاحتلال الحربي مخيم البريج، كما أطلقت آلياته النار على شمال المخيم، ومنطقة وادي غزة وشمال شرق مخيم النصيرات، فيما أطلق الاحتلال طائرات بدون طيار "درونز" من طراز "كواد كابتر" في مناطق متفرقة من مخيم النصيرات.

وفي مدينة خان يونس، نسف الاحتلال مبان سكنية في بلدة القرارة شمال شرق المدينة، وأطلقت آلياته النار بكثافة اتجاه المنازل في بلدة بني سهيلا، وسط قصف مدفعي، إضافة إلى غارة استهدفت منزلا في منطقة السطر، كما تعرضت المنطقة الشرقية من مدينة حمد لقصف صاروخي من قبل طيران الاحتلال الحربي.

وكانت المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال إن 150 ألف شخص نزحوا من خان يونس خلال يوم الاثنين فقط، بعد إصدار الاحتلال أوامر للمواطنين في الأحياء الشرقية من المدينة بـ"الإخلاء الفوري"، والتوجه نحو "المنطقة الإنسانية" المستحدثة في المواصي غربي المدينة.

وفي رفح جنوب القطاع، شنت طائرات الاحتلال غارة على المنطقة الشمالية من المدينة.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 39090 فلسطينيا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90147 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.