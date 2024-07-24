مباحثات بايدن ونتنياهو تؤجل مغادرة وفد المفاوضات الإسرائيلي للدوحة

قال مسئول إسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنّ مغادرة الفريق الإسرائيلي الذي يتفاوض على وقف إطلاق النار في غزة واتفاق إطلاق سراح الأسرى بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة تأجلت من غد الخميس إلى الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة رويترز، عن المسئول قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن سيناقشان سبل دفع الاتفاق في اجتماعهما في واشنطن غدا الخميس وبالتالي تأجلت مغادرة الوفد.

جاء ذلك في وقت تحدثت فيه قناة العربية عن جولة المفاوضات ستعقد في الدوحة. وفي وقت سابق من اليوم، نفى مصدر رفيع المستوى، وجود وفود إسرائيلية أو فلسطينية بمصر للتباحث حول التهدئة بقطاع غزة، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

كما نفى المصدر إبلاغ إسرائيل لمصر بردها حول مقترح التهدئة، مشددًا على أن ما يتم تداوله هو تسريبات إسرائيلية للتغطية على خطاب نتنياهو بالكونجرس.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى لاستباق كلمته بالكونجرس الأمريكي، بادعاءات غير صحيحة حول السماح بخروج المصابين الفلسطينيين. ولفت إلى أن نتنياهو يسعى لاستباق كلمته بالكونجرس بادعاءات حول تكثيف عمليات الإغاثة الإنسانية بالقطاع وتحقيق تقدم باتفاق التهدئة.