 مباحثات بايدن ونتنياهو تؤجل مغادرة وفد المفاوضات الإسرائيلي للدوحة - بوابة الشروق
الأربعاء 24 يوليه 2024 7:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مباحثات بايدن ونتنياهو تؤجل مغادرة وفد المفاوضات الإسرائيلي للدوحة

وكالات
نشر في: الأربعاء 24 يوليه 2024 - 6:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يوليه 2024 - 6:45 م

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك