مظاهرة للمئات في البرتغال احتجاجا على سياسة التجويع في غزة

شارك مئات البرتغاليين، اليوم الخميس، في مظاهرة احتجاجية، دعت إليها منظمات المجتمع المدني الداعمة للشعب الفلسطيني، ومنها مجموعة "التواجد من أجل غزة"، احتجاجا على سياسة التجويع في غزة.

وقرع المتظاهرون الأواني أمام وزارة الخارجية البرتغالية، مرددين الهتافات المطالبة بإنهاء سياسة التجويع، ومن ثم توجهوا الى مقر البرلمان البرتغالي حاملين لافتات للتنديد بالعدوان الإسرائيلي، والإبادة الجماعية، وسياسة التجويع في غزة، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وجاء تنظيم هذه التظاهرة الاحتجاجية، إثر ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة بسبب سياسة التجويع التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وفاة 620 شخصًا منذ بداية الحرب بسبب الجوع، من بينهم 80 طفلًا، فيما توفي 70 شخصًا منذ يونيو الماضي، ما يعكس تسارعًا خطيرًا في تفشي المجاعة واستخدامها كسلاح ضد المدنيين.