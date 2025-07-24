الشرطة الإسرائيلية: أوامر بتفعيل وحدات الطوارئ في البلدات القريبة من موقع عملية الدهس في كفار يونا

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أصدرت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أوامر بتفعيل وحدات الطوارئ في البلدات والمدن القريبة من موقع عملية الدهس في كفار يونا.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن قواتها تمكنت من تحديد موقع المركبة التي استُخدمت في عملية الدهس، مشيرة إلى أن عمليات التمشيط لا تزال جارية بحثًا عن المنفذ.

,أصيب 9 إسرائيليين بعملية دهس، صباح اليوم الخميس، في محطة حافلات قرب مفترق بيت ليد غرب طولكرم شمال الضفة الغربية.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن المصابين في عملية الدعس قرب كفار يونا هم جنود كانوا ينتظرون في محطة الحافلات.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن «وحدة الإنقاذ»، أنه تم إخلاء 9 مصابين، 6 منهم إصاباتهم متوسطة و3 إصاباتهم طفيفة من مكان العملية.

في حين ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن سائق المركبة الذي نفذ عملية الدهس فرّ من الموقع.

وأشارت إلى أن «السلطات أغلقت الحواجز المحيطة بالمكان والطرق المؤدية للضفة الغربية، خشية انسحاب المنفذ باتجاهها».

فيما ذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن قواته استعانت بطائرة مروحية لملاحقة المنفذ.



