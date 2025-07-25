تريزيجيه وزيزو أساسيان في تشكيل الأهلي أمام البنزرتي التونسي

أعلن خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي تشكيل الأحمر لمباراة البنزرتي التونسي التي تجمع الفريقين وديًّا اليوم، على هامش معسكر الإعداد الخارجي الذي يقام في مدينة طبرقة التونسية.

ويواجه النادي الأهلي فريق البنزرتي التونسي في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب مركز لا سيجال، في مقر إقامة معسكر الأحمر بطبرقة التونسية.

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة البنزرتي التونسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: محمد بن رمضان - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - نيتس جراديشار - أحمد سيد زيزو.