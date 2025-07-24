كيف علقت إسرائيل على رد حماس بشأن مقترح الهدنة في غزة؟

أكد مسئول إسرائيلي، اليوم الخميس، أن تل أبيب تلقت رد حركة "حماس" الفلسطينية الخاص بوقف إطلاق النار في قطاع وتدرسه حاليا.

ونقل الإعلامي الإسرائيلي باراك رافيد، اليوم الخميس، عن مسؤول إسرائيلي بارز، أن رد "حماس" يحمل تفاؤلا وتحسنا ملحوظا عن ردها الأخير الذي رفضه الوسطاء، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وذكر رافيد، أن "إسرائيل تلقت رد حماس على مقترح صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وهي الآن بصدد دراسته"، مضيفا أن "الرد الذي نُقل مساء أمس أفضل من ذلك الذي قدمته حماس، يوم الثلاثاء، والذي رفض حينها بشكل قاطع من قبل الوسطاء، دون أن يتم نقله إلى إسرائيل".

وفي وقت سابق، أعلنت حركة "حماس" فجر اليوم الخميس، أنها سلّمت الوسطاء ردها ورد الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار في غزة.

ولم يقدم البيان أي تفاصيل بشأن مضمون الرد الذي قدمته على مقترح التهدئة الأخير المقدم لها.

واستؤنفت في الآونة الأخيرة محادثات وجهود نشطة من أجل التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة.

ويتضمن الاقتراح المطروح هدنة مدتها 60 يومًا تشمل وقف القتال وتبادلا جزئيا للأسرى والمحتجزين ثم إطلاق مفاوضات تهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب.



