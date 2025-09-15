ميجان ستالتر تثير الجدل بحقيبة لدعم غزة في حفل إيمي 2025

في خطوة جريئة وغير تقليدية، حضرت الممثلة الكوميدية ميجان ستالتر حفل توزيع جوائز إيمي السابع والسبعين، الذي يُقام الآن على مسرح بيكوك في لوس أنجلوس، بإطلالة كاجوال لافتة، حيث ارتدت قميص أبيض من هينز، وسروال جينز أزرق اللون من ليفي، وأضافت إلى إطلالتها حزام أسود وحذاء مسطح أسود، ونظارات شمسية، لكن الشيء الذي جذب الأنظار إليها كان حقيبتها السوداء التي كُتب عليها عبارة "CEASE FIRE"، في إشارة سياسية تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، وهو ما عكس موقفها الإنساني والسياسي.

وعلق بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على إطلالة ميجان في حفل إيمي 2025، حيث رأى بعضهم أنها كانت بمثابة رسالة قوية تعكس التزامها بالقضايا الإنسانية، وتثبت أن الأناقة لا تقتصر على الفساتين الفاخرة، بل يمكن أن تكون وسيلة للتعبير عن المواقف والمبادئ، بينما هاجم أخرون إطلالتها وسخروا منها.

اشتهرت ميجان بدورها في مسلسل "Hacks"، وعلى الرغم من عدم ترشيحها لجوائز حفل إيمي الليلة، إلا أنها استخدمت إطلالتها للتعبير عن قناعاتها، وفي حديثها لـ Glamour، قالت: "ما الفائدة من التواجد في هذه الفعاليات الكبرى إذا لم نستخدم امتيازنا للتعبير عن القضايا الهامة ؟ ".