 إصابة 9 جنود إسرائيليين جراء عملية دهس غرب طولكرم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 9 جنود إسرائيليين جراء عملية دهس غرب طولكرم


نشر في: الخميس 24 يوليه 2025 - 10:21 ص | آخر تحديث: الخميس 24 يوليه 2025 - 10:21 ص

أصيب 9 إسرائيليين بعملية دهس، صباح اليوم الخميس، في محطة حافلات قرب مفترق بيت ليد غرب طولكرم شمال الضفة الغربية.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن المصابين في عملية الدعس قرب كفار يونا هم جنود كانوا ينتظرون في محطة الحافلات.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن «وحدة الإنقاذ»، أنه تم إخلاء 9 مصابين، 6 منهم إصاباتهم متوسطة و3 إصاباتهم طفيفة من مكان العملية.

في حين ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن سائق المركبة الذي نفذ عملية الدهس فرّ من الموقع.

وأشارت إلى أن «السلطات أغلقت الحواجز المحيطة بالمكان والطرق المؤدية للضفة الغربية، خشية انسحاب المنفذ باتجاهها».

فيما ذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن قواته استعانت بطائرة مروحية لملاحقة المنفذ.

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