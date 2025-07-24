وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي يعقد سلسلة اجتماعات بباريس قد تشمل الشيباني

يعقد وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، سلسلة اجتماعات أمنية في العاصمة الفرنسية باريس، والتي من المتوقع أن تشمل لقاءً مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني.

ونقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله إن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا، توم باراك، قد يشارك في اللقاء، في ظل محاولات الرئيس السوري، أحمد الشرع، الحفاظ على وقف إطلاق النار في السويداء، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وأفاد مصدر مطّلع بأن باراك سيعقد اليوم اجتماعًا في العاصمة الفرنسية باريس، مع الوزير الإستراتيجية ديرمر، ووزير الخارجية السوري، الشيباني، في محاولة للتوصّل إلى تفاهمات أمنية تتعلق بالوضع في جنوب سوريا.

وتُحمّل سورية إسرائيل مسئولية تقويض قدرة الدولة على فرض النظام في محافظة السويداء وجبل الدروز بشكل خاص، وفي عموم البلاد، وهي تهمة توجهها عدة دول أيضًا إلى الأنشطة العدوانية المتصاعدة في سورية بحجة "حماية الدروز".

ويتواجد ديرمر حاليًا في باريس، للمشاركة في محادثات تسبق المحادثات بين مسئولين من فرنسا وألمانيا وإيران حول البرنامج النووي الإيراني، والتي ستُعقد يوم الجمعة في مدينة إسطنبول، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن أربعة مصادر مطّلعة.

كما يتواجد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، أيضًا في باريس، حيث سيبحث مع ديرمر خلال اجتماعاتهما في فرنسا الملف النووي الإيراني، إلى جانب إمكانية التوصّل إلى ترتيبات أمنية مع سوريا.

وسيجري ديرمر لقاءات مع "جهات رسمية" بشأن المفاوضات الأوروبية المقررة مع طهران، كما يُتوقع أن يلتقي باراك؛ لمناقشة "تسوية أمنية مع دمشق".