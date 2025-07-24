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قال رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي بشارة بحبح، وسيط ترامب غير الرسمي بين حماس والإدارة الأمريكية، إن حركة «حماس» قدمت الفجر، ردها على المقترح الإسرائيلي حول موضوع إعادة الانتشار وتبادل الأسرى.

وأكد في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس، أن «رد حماس كان واقعيًا وإيجابيًا».

وأضاف: «الآن على إسرائيل الدخول في مفاوضات جدية وسريعة للتوصل إلى وقف إطلاق النار. الكل ينتظر الفرج. أهل غزة عانوا الكثير من القتل والدمار والجوع».

وقبل قليل، أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، بأن حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» سلمت الوسطاء المصريين والقطريين ردها على المقترحات الأخيرة.

وقالت إن «رد حماس يشمل موقفها من إعادة انتشار القوات الإسرائيلية بقطاع غزة، وأعداد الأسرى الفلسطينيين المطلوب الإفراج عنهم».

وأشارت إلى «بذل جهود مصرية مكثفة بين الأطراف كافة عقب استلام رد حماس، لسرعة التوصل لهدنة مؤقتة في قطاع غزة، بالتوازي مع الجهود المبذولة حاليا لإدخال المساعدات.

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، ليلة الخميس، عن تسليم ردها ورد الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار بغزة إلى الوسطاء، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر لقناة «القاهرة الإخبارية»، بدخول 166 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة اعتبارا من أمس وحتى فجر اليوم، من معبري زكيم شمال قطاع غزة ومعبر كرم أبو سالم.

وأوضحت المصادر أن «المساعدات تشتمل على شحنات من الدقيق والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية».

وأكدت أن «مصر تكثف جهودها مع كل الأطراف الدولية لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة، خلال الفترة الحالية».

وأشارت إلى أنه «جار اليوم إدخال 180 شاحنة مساعدات مختلفة إلى قطاع غزة، وتشتمل على 137 شاحنة تحمل الدقيق والباقي مواد غذائية».

وذكرت أن «الهلال الأحمر المصري يرفع استعداده بالعمل على إدخال مزيد من المساعدات المصرية إلى غزة، خلال الساعات المقبلة».