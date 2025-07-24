شرطة قبرص تعثر على شخص ميت داخل سيارة قرب حريق غابات تسبب في إجلاء سكان 12 قرية

عثرت الشرطة في قبرص على شخص ميت داخل سيارة، أمس الأربعاء، بالقرب من موقع اندلاع حريق غابات ضخم دمر العديد من المنازل وتسبب في إجلاء سكان 12 قرية، على الجانب الجنوبي من سلسلة جبال ترودوس في الجزيرة.

وأكدت الشرطة لوكالة "أسوشيتد برس" (أ ب) للأنباء أنه يبدو أن الوفاة نجمت عن الحريق المستعر على عدة جبهات، والذي يمكن رؤيته من مدينة ليماسول الساحلية.

وهرع المحققون إلى موقع الحادث، ولكن الشرطة لم تكشف عن أي تفاصيل بشأن الضحية.

وأصدرت وزارة الداخلية القبرصية تعليمات بالإخلاء الفوري للقرى الواقعة على طول 14 كيلومترا (7ر8 ميل) من التضاريس الجبلية. كما تم إجلاء أطفال من موقع تخييم واحد على الأقل بالقرب من قرية لوفو.

وأظهرت تقارير إعلامية بعض المنازل المدمرة، وهي تحترق، بينما تجتاح النيران أطراف بعض القرى. وأظهرت صور تم بثها على وسائل الإعلام، ألسنة اللهب وهي تلتهم الأشجار والأغصان والنباتات الأخرى على امتداد جبهة ضخمة تشتعل باللون البرتقالي على خلفية السماء في الليل.

وأغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى الأماكن التي تضررت من الحريق، بينما أفادت تقارير بتردد بعض أهالي القرى في مغادرة منازلهم.

وسارع الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس، إلى مركز لتنسيق مكافحة الحرائق في قرية آيوس إفرايم، للاطلاع على جهود احتواء الحريق، حيث واجهت فرق الإطفاء صعوبة في التعامل بسبب شدة الرياح التي أدت إلى تغيير اتجاه النيران سريعا.