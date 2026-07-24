مورينيو يحسم مستقبل ماستانتونو مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، اتخذ قرارًا بشأن مستقبل الموهبة الأرجنتينية فرانكو ماستانتونو، بعد أن تمسك ببقائه ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى إمكانية رحيل ماستانتونو على سبيل الإعارة إلى فياريال من أجل الحصول على مزيد من فرص المشاركة، إلا أن موقف الجهاز الفني جاء عكس ذلك.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، قرر مورينيو الإبقاء على اللاعب الأرجنتيني مع ريال مدريد في الموسم القادم، بعد المستوى اللافت الذي ظهر به خلال تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وأوضح التقرير أن الأداء المميز لماستانتونو خلال فترة الإعداد أقنع المدرب البرتغالي بقدرته على تقديم الإضافة، ليتم استبعاده من فكرة الرحيل المؤقت عن النادي الملكي.

ويرتبط فرانكو ماستانتونو بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى يونيو 2031، ويُعد من أبرز المواهب التي يعول عليها النادي مستقبلًا.